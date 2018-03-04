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04 марта 2018
03 марта 2018
09:12  04 марта 2018 0

Бузову назвали «фашисткой» и сравнили с Гитлером. ФОТО

Неоднозначный жест певицы разозлил подписчиковФОТО: Instagram-страница Ольги Бузовой

Ольгу Бузову назвали «фашисткой» и сравнили с Адольфом Гитлером. Бурную реакцию подписчиков вызвала неоднозначная фотография в Instagram певицы.

Ведущая телешоу «Дом-2» прибыла с гастролями в Петропавловск-Камчатский. Певица, по ее словам, посетила город впервые и решила сфотографироваться на фоне местной достопримечательности. На снимке Бузова позирует на фоне памятника «Здесь начинается Россия», показывая рукой необычный жест, очень похожий на нацистское приветствие.

Подписчики звезды такой жест не оценили — пост вызвал бурю гневных комментариев. «Фашистка!!! Везде с этим жестом!!! Сама понимаешь что показываешь и чему учишь!!!», «Бузова, перестань нацистское движение демонстрировать», «Зигует?», «Оля, что за гитлеровские знаки ты там показываешь», — написали пользователи соцсети.

Другие пожаловались на безразличие певицы. «К тебе фанаты в аэропорт перлись, ты даже не удосужилась к ним выйти», «А правда, что вы не вышли к детям, которые вас в аэропорту встречали?», «К ней блин дети даже приехали, просто звезданулась уже, и незачем горячие речи петь», — возмутились пользователи.

Ольга Бузова уже не первый раз попадает в центр скандала. Доходило даже до того, что на певицу было совершено покушение — видео с мужчиной, который пытался прорваться на концерт и открыть стрельбу, попало в Сеть. Коллеги по цеху, тем временем, пытаются объяснить бешеную популярность Бузовой. Полина Гагарина, например, заявила, что певицу «прет во всех смыслах этого слова».

Кирилл Егоров
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