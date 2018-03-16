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16 марта 2018
15 марта 2018
00:01  16 марта 2018 1

Ударившийся головой Михалков рассказал о своем самочувствии

Всероссийский форум
По счастливой случайности, врачи кроме гематом у режиссера ничего не обнаружилиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков, пострадавший во время падения в Нижнем Новгороде, рассказал о своем самочувствии. По словам доверенного лица президента РФ, несмотря на полученные им ушибы, он чувствует себя хорошо.

«Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины, — приводит РИА Новости слова Никиты Михалкова. — Нормально, как видите. Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, потому что я сильно ударился головой».

Напомним, 15 марта Никита Михалков был госпитализирован в Нижнем Новгороде для проведения медицинского обследования. Поводом стало падение: режиссер поскользнулся, упал и ударился головой. Как писало «URA.RU», поскольку никаких серьезных повреждений медики у режиссера не обнаружили, он не намерен менять свой рабочий график и примет участие во всех запланированных встречах.

Евгений Александров
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