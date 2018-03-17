СМИ узнали подробности убийства соратника Березовского в Лондоне

06:32 17 марта 2018 0

Убитый в Лондоне россиянин был задушен поводком Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российский бизнесмен и соратник Бориса Березовского — Николай Глушков, тело которого было найдено в Лондоне 12 марта, был задушен собачьим поводком. Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой источники, знакомые с ходом расследования.

О том, что смерть предпринимателя наступила в результате «сдавливания шеи», стало известно после патологоанатомической экспертизы. При этом ранее в лондонской полиции подчеркнули, что пока ничто не указывает на связь между этим преступлением и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Великобритания должна была проинформировать РФ о смерти Глушкова, но не сделала этого. О смерти россиянина, как напоминает Nation News, стало известно во вторник, 13 марта. Осужденного в России за хищения 122 млн долларов бывший топ-менеджер «Аэрофлота» нашли мертвым в своем доме в Лондоне.