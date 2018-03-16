Смерть друга Березовского в Лондоне назвали убийством

Полиция Скотланд-Ярда рассказала о ходе расследования смерти российского бизнесмена Николая Глушкова. Подельник Бориса Березовского был жестоко убит, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным британских следователей, причиной смерти Глушкова стало «сдавливание шеи». Следы удушения нашли патологоанатомы. При этом в полиции отвергли версию об отравлении бизнесмена и подчеркнули, что убийство Глушкова не связано с покушением на экс-полковника ГРУ Скрипаля в Солсбери, уточняет RT.
О смерти Николая Глушкова, соратника беглого олигарха Бориса Березовского, стало известно 13 марта. Бывший топ-менеджер «Аэрофлота», осужденный в России за хищения 122 $ млн, был найден мертвым в своем доме в Лондоне, напоминает Nation News.