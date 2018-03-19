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19 марта 2018
Главные новости Москвы
07:41  19 марта 2018 0

Под рухнувшим мостом в Майами погибли шесть человек

Спасательная техника завершила разбор обломковФОТО: Twitter/Ryan Saavedra

Спасатели завершили работу по извлечению тел погибших из-под обломков рухнувшего моста во Флориде. Они подсчитали количество раненных и погибших, сообщает «Российская газета».

В полиции отметили, что жертвами обрушения стали 6 человек, количество погибших окончательное. С травмами различной степени тяжести госпитализировано около десяти человек. Помимо этого, обвалившаяся конструкция раздавила припаркованные под мостом автомобили.

Строившийся пешеходный мост через шоссе в рухнул 15 марта. Он находился рядом с кампусом Международного университета в Майами. Восьмая стрит, на которую рухнул мост, является одной из самых загруженных улиц города, уточняет «Федеральное агентство новостей». Ранее на конструкции весом почти в тысячу тонн инженер заметил трещины. Он рассказал об этом в транспортном управлении штата Флорида. Однако, мер никаких не было принято, что и привело к трагедии.

Наталья Михалева
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