Под рухнувшим мостом в Майами погибли шесть человек

Спасатели завершили работу по извлечению тел погибших из-под обломков рухнувшего моста во Флориде. Они подсчитали количество раненных и погибших, сообщает «Российская газета».
В полиции отметили, что жертвами обрушения стали 6 человек, количество погибших окончательное. С травмами различной степени тяжести госпитализировано около десяти человек. Помимо этого, обвалившаяся конструкция раздавила припаркованные под мостом автомобили.
Строившийся пешеходный мост через шоссе в рухнул 15 марта. Он находился рядом с кампусом Международного университета в Майами. Восьмая стрит, на которую рухнул мост, является одной из самых загруженных улиц города, уточняет «Федеральное агентство новостей». Ранее на конструкции весом почти в тысячу тонн инженер заметил трещины. Он рассказал об этом в транспортном управлении штата Флорида. Однако, мер никаких не было принято, что и привело к трагедии.