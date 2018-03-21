В Тюменской области объявили масштабную охоту на волков

07:35 21 марта 2018 0

Волков заметили вблизи сел Заводоуковского городского округа Фото: pixabay.com

В тюменском областном Госохотуправлении объявили об увеличении числа районов, где планируется провести отстрел волчьих стай. Регулирование численности этих животных теперь также коснется охотничьих угодий Заводоуковского городского округа.

В Заводоуковском районном отделе ведомства пояснили, что волки были замечены вблизи населенных пунктов — а именно у сел Колесниково и Комиссарово, сообщает «Интерфакс». В связи с этим и было принято решение запланировать отстрел хищников в этом районе. Сотрудник Госохотуправления рассказал, что в бесснежные зимние месяцы волкам было проще добывать себе пропитание, а в марте из-за большого количества осадков ситуация изменилась. «Вот и идут хищники поближе к жилью, где они надеются, может быть, на свалке раздобыть еду», — объяснили в Заводоуковском районном отделе Госохотуправления. Отстрел волков будет проходить в марте и апреле.

Ранее «URA.RU» сообщало об отстреле волков в югорском городе Пыть-Ях, который был практически осажден хищниками. Волки оказались крупными — 175 сантиметров в длину и массой 75 килограммов.