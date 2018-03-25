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25 марта 2018
24 марта 2018
10:53  25 марта 2018 0

СМИ разузнали о близкой подруге Скрипаля. «Сказал, что он российский мультимиллионер»

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, Биг Бен, big ben, england
Из-за дела Скрипаля Британия намерена разорвать все отношения с РоссиейФото: depositphotos.com
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Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Журналисты выяснили, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Лондоне, имел близкие отношения с местной жительницей. Женщине он представился российским мультимиллионером.

Как сообщил The Telegraph источник из окружения Скрипаля, полиция даже не подозревает о наличии у экс-полковника близкой подруги. Вообще, об этих отношениях было известно немногим. Сама женщина слишком напугана, чтобы обращаться в правоохранительные органы, передает RT.

Скрипаль рассказал подруге, что он российский мультимиллионер. «Когда она увидела новости, то сказала: это мой бывший», — рассказал другой источник, подчеркнув, что женщина «действительно очень боится».

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке в Солбсери. Подозревается, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Британия возложила ответственность за случившееся на Россию, однако в России все обвинения отвергают.

Наталья Володина
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