10:53 25 марта 2018 0

Из-за дела Скрипаля Британия намерена разорвать все отношения с Россией Фото: depositphotos.com

Журналисты выяснили, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Лондоне, имел близкие отношения с местной жительницей. Женщине он представился российским мультимиллионером.

Как сообщил The Telegraph источник из окружения Скрипаля, полиция даже не подозревает о наличии у экс-полковника близкой подруги. Вообще, об этих отношениях было известно немногим. Сама женщина слишком напугана, чтобы обращаться в правоохранительные органы, передает RT.

Скрипаль рассказал подруге, что он российский мультимиллионер. «Когда она увидела новости, то сказала: это мой бывший», — рассказал другой источник, подчеркнув, что женщина «действительно очень боится».

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке в Солбсери. Подозревается, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Британия возложила ответственность за случившееся на Россию, однако в России все обвинения отвергают.