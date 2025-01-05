Под Кировом сотрудники МЧС нашли тело третьего погибшего при пожаре

Тело еще одного погибшего найдено после пожара в жилом доме в Кировской области в поселке Кильмезь. Это уже третий погибший в результате возгорания, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«В Кировской области при разборе завалов пожарными обнаружено тело третьего погибшего», — рассказали в ведомстве. Информацию передает ТАСС. Там уточнили, что судьба еще пяти человек остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что в поселке Кильмезь загорелся жилой одноэтажный дом. Площадь возгорания составила 480 кв. м, открытое горение ликвидировано. В доме проживали 11 пожилых людей. Изначально было известно о двух погибших, сообщает RT.
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