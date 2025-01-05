05 января 2025

Под Кировом сотрудники МЧС нашли тело третьего погибшего при пожаре

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В поселке Кильмезь загорелся одноэтажный деревянный дом
В поселке Кильмезь загорелся одноэтажный деревянный дом Фото:

Тело еще одного погибшего найдено после пожара в жилом доме в Кировской области в поселке Кильмезь. Это уже третий погибший в результате возгорания, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В Кировской области при разборе завалов пожарными обнаружено тело третьего погибшего», — рассказали в ведомстве. Информацию передает ТАСС. Там уточнили, что судьба еще пяти человек остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что в поселке Кильмезь загорелся жилой одноэтажный дом. Площадь возгорания составила 480 кв. м, открытое горение ликвидировано. В доме проживали 11 пожилых людей. Изначально было известно о двух погибших, сообщает RT.

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Тело еще одного погибшего найдено после пожара в жилом доме в Кировской области в поселке Кильмезь. Это уже третий погибший в результате возгорания, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. «В Кировской области при разборе завалов пожарными обнаружено тело третьего погибшего», — рассказали в ведомстве. Информацию передает ТАСС. Там уточнили, что судьба еще пяти человек остается неизвестной. Ранее сообщалось, что в поселке Кильмезь загорелся жилой одноэтажный дом. Площадь возгорания составила 480 кв. м, открытое горение ликвидировано. В доме проживали 11 пожилых людей. Изначально было известно о двух погибших, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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