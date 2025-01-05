Под Кировом при пожаре в бараке пропали семеро пенсионеров, есть погибшие

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По словам МЧС, в процессе тушения задействовали 14 единиц техники
По словам МЧС, в процессе тушения задействовали 14 единиц техники Фото:

В поселке Кильмезь под Кировом при пожаре многоквартирного деревянного дома, где проживали пожилые люди, погибли два человека. Об этом заявили в МЧС России.

«Сотрудники МЧС России эвакуировали трех человек. При тушении обнаружены двое погибших», — заявили в telegram-канале ведомства. Сейчас на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС.

Отмечается, что открытое горение на 480 квадратах ликвидировали 46 специалистов и 14 единиц техники. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Пострадавшие — пожилые люди, которым предоставили социальное жилье.

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В поселке Кильмезь под Кировом при пожаре многоквартирного деревянного дома, где проживали пожилые люди, погибли два человека. Об этом заявили в МЧС России. «Сотрудники МЧС России эвакуировали трех человек. При тушении обнаружены двое погибших», — заявили в telegram-канале ведомства. Сейчас на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС. Отмечается, что открытое горение на 480 квадратах ликвидировали 46 специалистов и 14 единиц техники. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Пострадавшие — пожилые люди, которым предоставили социальное жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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