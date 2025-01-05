Под Кировом при пожаре в бараке пропали семеро пенсионеров, есть погибшие

В поселке Кильмезь под Кировом при пожаре многоквартирного деревянного дома, где проживали пожилые люди, погибли два человека. Об этом заявили в МЧС России.
«Сотрудники МЧС России эвакуировали трех человек. При тушении обнаружены двое погибших», — заявили в telegram-канале ведомства. Сейчас на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС.
Отмечается, что открытое горение на 480 квадратах ликвидировали 46 специалистов и 14 единиц техники. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Пострадавшие — пожилые люди, которым предоставили социальное жилье.
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