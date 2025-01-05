Британский врач предупредил о риске смерти из-за привыкаемости к антибиотикам

Существует реальная опасность того, что рутинные хирургические процедуры станут опасны для жизни из-за распространения бактерий, обладающих устойчивостью к антибиотикам. Об этом рассказала бывший главный санитарный врач Англии Салли Дэвис.
«Около миллиона человек умирают каждый год из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам, и эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет», — говорит Дэвис. Ее слова передает The Guardian.
Согласно прогнозам, к 2050 году уровень смертности из-за таких бактерий может удвоиться — до 40 миллионов человек. В основную группу риска входят пожилые люди. Отмечается, что по мере старения населения все больше людей страдают хроническими заболеваниями. Это делает их более уязвимыми к бактериям, имеющим устойчивость против антибиотиков.
Ранее российский ученый Валерий Даниленко рассказал, что прием антибиотиков может влиять на микробиом кишечника, изменяя его состав. По его словам, это негативно сказывается на когнитивных способностях человека. Об этом писал «Царьград».
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