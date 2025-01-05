Под Курском ликвидирован примкнувший к ВСУ украинский шоумен

В Курской области погиб редактор украинского шоу «МастерШеф»
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В Курской области погиб редактор украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк, воевавший на стороне ВСУ
В Курской области погиб редактор украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк, воевавший на стороне ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области был ликвидирован музыкальный редактор украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк. Об этом сообщает УНИАН. 

«[Ликвидирован] <...> музыкальный редактор популярного украинского шоу „МастерШеф“ Антон Вовк», — передает агентство. Он был поражен в Курской области. Как отмечают авторы материала, шоумен погиб еще 28 декабря. Вовк служил в 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ и участвовал во вторжении в Курскую область еще с августа 2024 года. О гибели Вовка также сообщили военкоры «Русской весны». 

«МастерШеф» — кулинарное реалити-шоу. Украинская адаптация выходила на телевидении с 2011 года.

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В Курской области был ликвидирован музыкальный редактор украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк. Об этом сообщает УНИАН.  «[Ликвидирован] <...> музыкальный редактор популярного украинского шоу „МастерШеф“ Антон Вовк», — передает агентство. Он был поражен в Курской области. Как отмечают авторы материала, шоумен погиб еще 28 декабря. Вовк служил в 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ и участвовал во вторжении в Курскую область еще с августа 2024 года. О гибели Вовка также сообщили военкоры «Русской весны».  «МастерШеф» — кулинарное реалити-шоу. Украинская адаптация выходила на телевидении с 2011 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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