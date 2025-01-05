Под Курском ликвидирован примкнувший к ВСУ украинский шоумен

В Курской области был ликвидирован музыкальный редактор украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк. Об этом сообщает УНИАН.
«[Ликвидирован] <...> музыкальный редактор популярного украинского шоу „МастерШеф“ Антон Вовк», — передает агентство. Он был поражен в Курской области. Как отмечают авторы материала, шоумен погиб еще 28 декабря. Вовк служил в 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ и участвовал во вторжении в Курскую область еще с августа 2024 года. О гибели Вовка также сообщили военкоры «Русской весны».
«МастерШеф» — кулинарное реалити-шоу. Украинская адаптация выходила на телевидении с 2011 года.
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