05 января 2025

В Харьковской области при атаке дрона ВСУ ранены шесть человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших госпитализировали
Пострадавших госпитализировали Фото:

Четыре ребенка и два взрослых ранены при атаке украинского FPV-дрона в Харьковской области. Об этом сообщил глава региона Виталий Ганчев.

«Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобождённой территории Харьковской области. В машине находились 4 ребенка и 2 взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести», — сообщил Ганчев. По его информации, пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Белгородской области. За их жизни борются российские врачи.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и два — над Курской. Украинский дрон ранил 17-летнюю девушку в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает «Национальная служба новостей».

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Четыре ребенка и два взрослых ранены при атаке украинского FPV-дрона в Харьковской области. Об этом сообщил глава региона Виталий Ганчев. «Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобождённой территории Харьковской области. В машине находились 4 ребенка и 2 взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести», — сообщил Ганчев. По его информации, пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Белгородской области. За их жизни борются российские врачи. Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и два — над Курской. Украинский дрон ранил 17-летнюю девушку в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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