В Харьковской области при атаке дрона ВСУ ранены шесть человек

Четыре ребенка и два взрослых ранены при атаке украинского FPV-дрона в Харьковской области. Об этом сообщил глава региона Виталий Ганчев.
«Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобождённой территории Харьковской области. В машине находились 4 ребенка и 2 взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести», — сообщил Ганчев. По его информации, пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Белгородской области. За их жизни борются российские врачи.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью и два — над Курской. Украинский дрон ранил 17-летнюю девушку в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает «Национальная служба новостей».
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