Украина заняла последнее место по рейтингу IQ в Европе. Скрин

International IQ Test: Украина заняла 78 место по уровню общего интеллекта
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Украина заняла 78 место в международном рейтинге стран по уровню IQ населения
Украина заняла 78 место в международном рейтинге стран по уровню IQ населения Фото:

Согласно данным международного теста International IQ Test, на Украине самый низкий коэффициент интеллекта среди европейских стран. Она заняла в общем рейтинге 78 место.

В рейтинге представлено 127 стран. Украина заняла 78 место. В первой пятерке — Китай, Иран, Южная Корея, Япония и Сингапур. Следующей в списке идет Россия. 

International IQ Test — это международный тест проверки коэффициента интеллекта. Любой пользователь может его пройти. Ответы будут сравниваться с глобальной базой данных самого сервиса.

Рейтинг стран по уровню IQ
Рейтинг стран по уровню IQ
Фото:

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Согласно данным международного теста International IQ Test, на Украине самый низкий коэффициент интеллекта среди европейских стран. Она заняла в общем рейтинге 78 место. В рейтинге представлено 127 стран. Украина заняла 78 место. В первой пятерке — Китай, Иран, Южная Корея, Япония и Сингапур. Следующей в списке идет Россия.  International IQ Test — это международный тест проверки коэффициента интеллекта. Любой пользователь может его пройти. Ответы будут сравниваться с глобальной базой данных самого сервиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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