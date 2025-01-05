Согласно данным международного теста International IQ Test, на Украине самый низкий коэффициент интеллекта среди европейских стран. Она заняла в общем рейтинге 78 место.
В рейтинге представлено 127 стран. Украина заняла 78 место. В первой пятерке — Китай, Иран, Южная Корея, Япония и Сингапур. Следующей в списке идет Россия.
International IQ Test — это международный тест проверки коэффициента интеллекта. Любой пользователь может его пройти. Ответы будут сравниваться с глобальной базой данных самого сервиса.
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