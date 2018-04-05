По результатам национального конкурса красоты «Мисс Россия-2018», который пройдет 14 апреля, победительница получит корону стоимостью более 1 млн долларов. Об этом сообщила генеральный директор конкурса «Мисс Россия» Лариса Тихонова на пресс-конференции в ТАСС.
По ее словам, организаторы придумывали и обсуждали дизайн украшения больше года. «Корона получилась бесподобная, ювелиры вложили в нее сердце», — резюмировала Тихонова. Известно, что ювелирный шедевр украшают белое золото, сапфиры, бриллианты, рубины и более 200 жемчужин. Камни подобрали символично под цвета российского флага: белый, синий, красный.
Ранее «URA.RU» сообщало, что обладательницей титула «Мисс Россия — 2017» стала уральская красавица Полина Попова. Пользователи Сети нашли поразительное сходство между ней и победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 1961» Марлен Шмидт. По информации «Национальной службы новостей», заветная мечта Поповой — стать журналистом.