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14 апреля 2018
20:49  14 апреля 2018 0

Apple будет увольнять сотрудников за утечки информации

Иэн МакКеллен на открытии Шекспировского фестиваля в Салюте. Екатеринбург, айпад, планшет, эппл, apple, ipad, гаджет, маккеллен иэн
Сотрудники компании, рассказавшие журналистам о новинках, могут лишиться работыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководство компании Apple намерено увольнять сотрудников за любую утечку информации в СМИ, в частности речь идет о новинках продукции. Об этом сообщается во внутреннем блоге компании. Текст документа оказался в распоряжении журналистов Bloomberg.

В компании заявили, что речь идет о работниках, которые предоставляют СМИ секретную информацию о новых продуктах, которые находятся в стадии производства и еще не вышли официально на рынок, сообщает информагентство Nation News. В качестве примера была приведена ситуация с iPhone X и Apple Watch.

По мнению руководства корпорации, разглашение секретной информации о новых продуктах негативно сказывается на продажах. В обращении руководства компании говорится, что только в 2017 году Apple были пойманы 29 сотрудников, разгласивших конфиденциальную информацию о будущих продуктах Apple, уточняет Life.ru.

При этом 17 из них были уволены, а 12 — переданы полиции. «Эти люди не только потеряли работу — они могут столкнуться с огромными сложностями при поиске работы где-либо еще», — пригрозили в компании.

Одна из последних новинок компании Apple — популярные смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus в новом цвете в рамках благотворительной кампании по борьбе со СПИДом, напоминает «Русская планета». Новый дизайн выполнен в ярко-красном алюминиевом корпусе с черной стеклянной поверхностью на передней панели смартфона.

Феликс Сорокин
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