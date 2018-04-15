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15 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:33  15 апреля 2018 0

Захарова: «дело Скрипалей» и ситуация в Сирии связаны между собой

Медиа-форум
Представитель МИД РФ считает, что между этими двумя инцидентами есть много общегоФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Между делом об отравлении Скрипалей в британском городе Солсбери и ситуацией в Сирии присутствует большое количество общих моментов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время эфира программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Между Сирией и делом в Солсбери огромное количество обобщающих моментов», — приводит слова дипломата «Федеральное агентство новостей». Она также пояснила, что французские спецслужбы после ракетных бомбардировок в Сирии заявили, что аргументацией основной фактуры являлись социальные сети и СМИ. По ее словам, аналогичную ситуацию можно наблюдать в «деле Скрипалей».

Захарова назвала общность между происшествием в Солсбери и ударом по Сирии «умерщвляющей пропагандой», пишет RT. «Официоз, который управляет средствами массовой информации на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие», — добавила представитель МИД России.

Напомним, ранее Захарова обозначила новые антироссийские санкции, о которых США объявят в понедельник, 16 апреля, попыткой Вашингтона наказать российскую сторону за сам факт ее присутствия на международной арене.

Александр Черноскутов
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