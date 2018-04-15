Захарова: «дело Скрипалей» и ситуация в Сирии связаны между собой

Между делом об отравлении Скрипалей в британском городе Солсбери и ситуацией в Сирии присутствует большое количество общих моментов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время эфира программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Между Сирией и делом в Солсбери огромное количество обобщающих моментов», — приводит слова дипломата «Федеральное агентство новостей». Она также пояснила, что французские спецслужбы после ракетных бомбардировок в Сирии заявили, что аргументацией основной фактуры являлись социальные сети и СМИ. По ее словам, аналогичную ситуацию можно наблюдать в «деле Скрипалей».
Захарова назвала общность между происшествием в Солсбери и ударом по Сирии «умерщвляющей пропагандой», пишет RT. «Официоз, который управляет средствами массовой информации на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие», — добавила представитель МИД России.
Напомним, ранее Захарова обозначила новые антироссийские санкции, о которых США объявят в понедельник, 16 апреля, попыткой Вашингтона наказать российскую сторону за сам факт ее присутствия на международной арене.