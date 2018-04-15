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15 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:03  15 апреля 2018 1

Захарова назвала истинную цель новых антироссийских санкций

Медиа-форум
Захарова обвинила западные страны в отсутствии логикиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Новые антироссийские санкции, о которых Белый дом официально объявит в понедельник, 16 апреля, являются попыткой Вашингтона наказать Россию за сам факт ее присутствия на международной арене. С такой оценкой выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулировано: за роль России в международных делах. Все», — цитирует РИА «Новости» слова Захаровой.

По мнению дипломата, решения о новых антироссийских шагах принимаются без привязки к политическим реалиям. Захарова считает, что сейчас западные страны открыто пытаются давить на Россию. «Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности», — добавила она.

Ранее постоянный представитель США в ООН Ники Хэйли объявила о планах Белого дома по расширению санкций против России. В Вашингтоне считают, что обострение двусторонних отношений происходит по вине Москвы. «Думаю, что они чувствуют влияние санкций. Факт то, что недавние санкции против российских олигархов заставили их фондовый рынок резко упасть», — добавила Хэйли.

Сергей Макеев
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