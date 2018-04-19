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19 апреля 2018
18 апреля 2018
Главные новости Москвы
03:12  19 апреля 2018 0

Васильева скупает квартиры в Москве, чтобы искупить вину перед внуками

Татьяне Васильевой долгое время запрещали видеться с внукамиФОТО: страница Татьяны Васильевой в Instagram

Известная российская актриса Татьяна Васильева собирается купить своим внукам по квартире, чтобы получить возможность вновь с ними видеться и общаться.

Как ранее сообщалось в СМИ, бывшая жена сына Васильевой — Анастасия — обвинила актрису в том, что она не проявляет должное внимание своим внукам и лишает их крыши над головой. Кроме того, она экс-невестка не разрешает детям видеться с их бабушкой, так как их отношения окончательно испортились.

Теперь Васильева хочет искупить свою вину и планирует купить своим внукам по квартире в Москве, чтобы дети не чувствовали себя обделенными. Артистка выразила уверенность, что после такого поступка Анастасия даст возможность бывшей свекрови общаться с внуками, которых Васильева не видела уже три года.

«Мы должны сделать для детей что-то. Сейчас я покупаю детям по квартире. И связи с этим у нас налаживаются отношения. Если удастся купить, у меня огромная беда свалится с плеч, я чувствую, что дети недополучают», —приводит слова Васильевой издание «Стархит».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Васильева, которая славится особым вниманием к своей красоте, решилась сделать контурную пластику губ. Актриса не стыдится того, что всеми силами пытается сохранить молодость.

Александр Черноскутов
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