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02 мая 2018
21:12  02 мая 2018 3

Курс доллара превысил 64 рубля

Клипарт. Деньги и прочее., кризис, доллар, валюта
Это произошло впервые с 11 апреляФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Доллары и евро «бьют» по рублю
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Курс доллара 2 мая превысил 64 рубля. Это произошло впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи. Так, 2 мая курс доллара поднимался до 64,14 рубля. Курс евро увеличивался до 76,78 рубля, пишет RT.

Очередной скачок курса валют эксперты ранее связали с новыми санкциями против России, а также с увеличением пошлин на ввоз алюминия в США, в результате чего заметно снизился приток валюты в страну. Не исключено, что следующий удар будет нанесен по «Газпрому», в этом случае евро и доллар продолжат рост, а европейская валюта может подорожать до 90 рублей.

Вместе с тем вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что курс доллара, превышающий 64 рубля, не критичен. Такие показатели американской валюты были заложены в макроэкономический прогноз, бюджет страны рассчитан, как раз с учетом показателя 64 рублей за доллар.

Валерий Дорофеев
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