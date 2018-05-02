Курс доллара превысил 64 рубля

Курс доллара 2 мая превысил 64 рубля. Это произошло впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи. Так, 2 мая курс доллара поднимался до 64,14 рубля. Курс евро увеличивался до 76,78 рубля, пишет RT.
Очередной скачок курса валют эксперты ранее связали с новыми санкциями против России, а также с увеличением пошлин на ввоз алюминия в США, в результате чего заметно снизился приток валюты в страну. Не исключено, что следующий удар будет нанесен по «Газпрому», в этом случае евро и доллар продолжат рост, а европейская валюта может подорожать до 90 рублей.
Вместе с тем вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что курс доллара, превышающий 64 рубля, не критичен. Такие показатели американской валюты были заложены в макроэкономический прогноз, бюджет страны рассчитан, как раз с учетом показателя 64 рублей за доллар.