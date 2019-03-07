Россиян предупредили об опасности хранения долларов дома

Международный финансовый консультант Исаак Беккер предупредил россиян о рисках хранения иностранной наличной валюты. Об этом пишет журнал Forbes.
По мнению автора статьи Беккера, в хранении небольшой суммы наличных долларов «ничего страшного нет», а вот крупные банкноты могут создать хозяевам проблемы. Так, купюры номиналом 500 евро рискованно держать дома, потому что их выпуск в прошлом году завершился и Европейский Центробанк планирует постепенно изъять их из оборота. «Хотя никто не установил предельных сроков, использование 500 € уже сейчас во многих магазинах или ресторанах может вызвать недовольство сотрудников», — предупреждает специалист.
Финконсультант также рассказал об опасности хранить сбережения в стодолларовых купюрах, разговоры об изъятии которых в США периодически ведутся. «Вы владеете валютой иностранного государства, с которым у России не самые добрые отношения. Кто будет защищать ваши интересы в этом случае?» — интересуется Беккер. Эксперт добавляет, что легальность наличных долларов практически невозможно проверить, проблемы могут возникнуть и при наследовании денег.
Сейчас доллар стоит около 66 рублей. По прогнозу Сбербанка, в этом году американская валюта подорожает до 68,5-69 рублей, пишет «Национальная служба новостей».