Трибунал в Гааге дал лидеру боснийских сербов Караджичу пожизненный срок

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге приговорил лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению. Об этом сообщает telegram-канал «Телеканал 360».
«Суд в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению», — говорится в сообщении. Вердикт окончателен и обжалованию не подлежит.
В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Караджича к 40 годам заключения за геноцид и преступления против человечности, напоминает «Национальная служба новостей». В 1992—1996 годах он был президентом непризнанной Республики Сербской Боснии и Герцеговины. За преступления, совершенные во время Боснийской войны, Гаагский трибунал счел его виновным в военных преступлениях и истреблении боснийцев.