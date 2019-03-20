Трибунал в Гааге дал лидеру боснийских сербов Караджичу пожизненный срок

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 19:54
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Ранее за геноцид боснийцев Караджича приговорили к 40 годамфото: Радован Караджич / Flickr

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге приговорил лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению. Об этом сообщает telegram-канал «Телеканал 360».

«Суд в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению», — говорится в сообщении. Вердикт окончателен и обжалованию не подлежит.

В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Караджича к 40 годам заключения за геноцид и преступления против человечности, напоминает «Национальная служба новостей». В 1992—1996 годах он был президентом непризнанной Республики Сербской Боснии и Герцеговины. За преступления, совершенные во время Боснийской войны, Гаагский трибунал счел его виновным в военных преступлениях и истреблении боснийцев.

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