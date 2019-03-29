Украинский олигарх обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Коломойский считает, что Порошенко сам создает конфликтные ситуации с Россией Фото: скрин с YouTube

новость из сюжета Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

Украинский олигарх Игорь Коломойский обвинил в инциденте, который произошел в ноябре 2018 года в Керченском проливе, президента страны Петра Порошенко. Коломойский назвал произошедшее провокацией.

«Это провокация, организованная по указанию Порошенко», — приводит позицию Коломойского «Царьград». Олигарх подчеркнул, что русские в конфликте в Керченском проливе не виноваты. Порошенко, который «создает новые конфликтные ситуации», и Киев сами виноваты в том, что украинские моряки томятся под арестом в России, считает олигарх.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три украинских корабля («Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу») были задержаны российскими пограничниками при попытке незаконного пересечения российской границы. Три украинских моряка во время задержания были ранены. Крымские суды арестовали всех 24 военнослужащих, которые были причастны к инциденту. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России, уточняет «Национальная служба новостей».