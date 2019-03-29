Уральские телеведущие вошли в топ-100 лучших шоуменов страны

Антон Зайцев из Екатеринбурга занял пятое место Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Шесть телеведущих из уральских регионов попали в сотню лучших в России по версии премии TOP100AWARDS. Среди них наилучший результат показал Антон Зайцев из Екатеринбурга, занявший пятое место.

На первой строчке разместился москвич Макс Орлов, ведущий мероприятий, и диджей «Русского радио». Екатеринбуржец Антон Зайцев, занявший пятое место, ведет трэвел-шоу «Орел и решка» на телеканале «Пятница». Ранее он работал на «Четвертом канале», в программе «Утренний экспресс». На 16-м месте оказался пермяк, шоумен Иван Тарасов, следующим представителем Урала стал ведущий мероприятий Руслан Мазитов из Челябинска (55-е место).

Еще два представителя Челябинска — дуэт ведущих Дамир Сатыбаев и Максим Апушев — заняли 70-е место. Шестью строчками ниже разместился Михаил Черноморец из Екатеринбурга, а на 97-м месте — челябинец Павел Савченко.