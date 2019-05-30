Следователи рассказали о мечте выпускницы, умершей на ЕГЭ

Девушке нужны были баллы, чтобы поступить в медицинский вуз Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Скончавшаяся во время ЕГЭ по математике в Чебоксарах ученица 11 класса собиралась стать врачом, поэтому осознанно пошла сдавать экзамен. Как рассказали в следствии, у девушки перед началом ЕГЭ был повышенный пульс, который сбивали при помощи лекарств.

«Маша пойдет в медицинский, поэтому будет сдавать [единый государственный экзамен] наравне со всеми», — приводит слова матери девушки источник в следственном отделе, пишет « Федеральное агентство новостей» . он также уточнил, что перед экзаменом у выпускницы был повышенный пульс, и чтобы его сбить пришлось давать лекарства. «По ее внешнему виду перед экзаменом было ясно, что школьнице нездоровится. Медицинские работники, которые дежурили на экзамене, рекомендовали ей отказаться от участия в ЕГЭ», — добавляет информагентство Nation News.

Из-за врожденного порока сердца девушка была инвалидом с детства. Во время экзамена ей стало плохо и она попросилась у педагогов выйти из класса, в коридоре она потеряла сознание. Медики помочь ей уже не смогли.