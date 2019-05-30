Следователи рассказали о мечте выпускницы, умершей на ЕГЭ

Скончавшаяся во время ЕГЭ по математике в Чебоксарах ученица 11 класса собиралась стать врачом, поэтому осознанно пошла сдавать экзамен. Как рассказали в следствии, у девушки перед началом ЕГЭ был повышенный пульс, который сбивали при помощи лекарств.
«Маша пойдет в медицинский, поэтому будет сдавать [единый государственный экзамен] наравне со всеми», — приводит слова матери девушки источник в следственном отделе, пишет «
Из-за врожденного порока сердца девушка была инвалидом с детства. Во время экзамена ей стало плохо и она попросилась у педагогов выйти из класса, в коридоре она потеряла сознание. Медики помочь ей уже не смогли.