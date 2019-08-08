После указа Путина тюменские власти потратят 160 миллиардов рублей на суперпроект

81,4 миллиарда рублей потратят на начальное и среднее образование Фото: Виктория Ющенко © URA.RU

Более 160 миллиардов рублей до конца 2025 года потратит правительство Тюменской области на развитие образования и науки в регионе. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее тюменские власти заявляли о реализации в регионе проекта научно-образовательного центра (НОЦ), который поручил создать президент России Владимир Путин.

Из 160,8 млрд рублей 653,5 миллиона составят субсидии из федерального бюджета, остальные средства предоставит региональная казна. Максимальный объем бюджетных вливаний в образование придется на 2019 год, в течение которого будет потрачено 28,8 миллиарда рублей. Власти будут тратить по программе как минимум 20,7 миллиарда в год.

На выделенные средства планируется улучшить качество образования, создать современную инфраструктуру, развивать кадровый потенциал и социальные функции системы образования. Больше половины средств — 81,4 миллиарда рублей — будет потрачено на начальное и среднее образование.

По майскому указу Путина в стране должно быть создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня — до конца 2019 года они должны появиться в Тюменской области и Пермском крае. Тюменский проект также объединит в себе лучшие разработки ученых ХМАО и ЯНАО. НОЦ создаются в рамках нацпроектов «Образование» и «Наука».