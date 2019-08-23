«НОВАТЭК» выплатит акционерам рекордные дивиденды

Список лиц, которые получат дивиденды, в компании должны составить к 10 октября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«НОВАТЭК» выплатит 43,2 млрд рублей дивидендов по обыкновенным акциям за первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба газовой компании.

«Таким образом, размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 14,23 рубля (142,30 рубля на одну глобальную депозитарную расписку), что на 53,8% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2018 года», — говорится в сообщении. По итогам первого полугодия 2018 года акционеры «НОВАТЭКа» получили по 9,25 рубля за одну обыкновенную акцию.

Список лиц, которые получат дивиденды, в компании должны составить к 10 октября 2019 года. Кроме того, совет директоров утвердил отчет об устойчивом развитии компании за 2018 год. Также комитет по вознаграждениям и номинациям по итогам обсуждения был наделен новой функцией по устойчивому развитию.

ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших производителей природного газа в России. Созданная в 1994 году компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены на Ямале.