26 августа 2019

Бывший президент Украины рассказал о необъяснимой угрозе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, убийство, разбой, патроны, пистолет, оружие, бандитизм, нападение
Если на прикроватной тумбочке нет заряженного пистолета, Леонид Кравчук не может уснутьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый президент Украины Леонид Кравчук не может заснуть, если на прикроватной тумбочке нет заряженного пистолета. Как рассказал бывший украинский лидер в эфире телеканала News One, это связано с ощущением угрозы, которое он сам никак не может объяснить.

«Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то что этот пистолет в моих руках может дать? — цитирует рассказ Кравчука News.ru. — Но он меня успокаивает». Причин своей тревожности экс-президент назвать не смог, но пояснил, что уже привык к такому образу жизни.

В разговоре с журналистами Кравчук напомнил, что в 1991 году на него действительно совершалось покушение. Тогда на украинского лидера напал мужчина с ножом, жизнь главы государства спас охранник.

Ранее экс-президент признался, что после избрания на высокий пост он некоторое время находился во власти эйфории и идеализма. Это он считает своей главной ошибкой.

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© Служба новостей «URA.RU»
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