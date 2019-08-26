Бывший президент Украины рассказал о необъяснимой угрозе

Первый президент Украины Леонид Кравчук не может заснуть, если на прикроватной тумбочке нет заряженного пистолета. Как рассказал бывший украинский лидер в эфире телеканала News One, это связано с ощущением угрозы, которое он сам никак не может объяснить.
«Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то что этот пистолет в моих руках может дать? — цитирует рассказ Кравчука
В разговоре с журналистами Кравчук напомнил, что в 1991 году на него действительно совершалось покушение. Тогда на украинского лидера напал мужчина с ножом, жизнь главы государства спас охранник.
Ранее экс-президент признался, что после избрания на высокий пост он некоторое время находился во власти эйфории и идеализма. Это он считает своей главной ошибкой.