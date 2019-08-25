24 августа 2019

Экс-президент Украины пожалел о своей ошибке и рассказал, как сделать страну счастливой и богатой

© Служба новостей «URA.RU»
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День России. Сургут, флаг украины, девушка с флагом
Украинцев призвали отказаться от эйфорииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Леонид Кравчук, первый президент Украины, признался, что после избрания на высокий пост некоторое время находился во власти эйфории и идеализма. Это он считает своей главной ошибкой на президентском посту.

«Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории», — приводит заявление Кравчука телеканал «112 Украина». Экс-президент отметил, чтобы страна была богатой и счастливой, всем украинцам нужно перейти «из стадии эйфории и блаженства» в стадию ответственности, рационализма, здравого разума и веры».

Оценивая Петра Порошенко на президентском посту, Кравчук отметил, что его главными недостатками были желание богатства и невероятный карьеризм.

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