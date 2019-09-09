В Госдуме предложили наказывать россиян за ложный вызов скорой помощи

Медики не могут оказывать качественную помощь из-за ложных вызовов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гражданин должен нести ответственность за ложный вызов скорой помощи, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев.

«Мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье. Чтобы он без повода не вызывал бригаду, а если вызывал, то платил бы за такой вызов», — приводит ТАСС слова Кобзева. Он отметил, что страховые компании пока «не со всем согласны», но обсуждение проблемы идет в рамках экспертного совета по совершенствованию законов в сфере скорой медицинской помощи. По мнению Кобзева, в этом вопросе необходим «договор с обществом».

Депутат пояснил, что до 50% вызовов скорой помощи в России не имеет отношения к категории экстренных. Он привел в пример эксперимент, который в середине 2000-х поставили в Ставропольском крае. Тогда за вызов врачей человек должен был заплатить 100 рублей, если вызов не соответствовал профилю. Позже его прекратили по протесту прокурора, но, по заявлению Кобзева, за короткое время регион вышел на «мировые показатели» в сфере оказания скорой помощи.

В России предусмотрена административная ответственность за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных спецслужб в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей. В 2018 году штрафы за ложные вызовы планировали поднять до пяти тысяч рублей, напоминает «Национальная служба новостей».