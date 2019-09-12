12 сентября 2019

США окажут Украине военную помощь на 140 миллионов долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, украинская армия, украинские солдаты
Военная помощь США Украине с 2014 года достигла 1,5 млрд долларовФото: Официальный сайт президента Украины

Американское правительство окажет Украине военную помощь в размере 140 млн долларов. Об этом заявил журналистам помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер.

По словам чиновника, госдепартамент США направил официальное уведомление относительно счетов, из которых будет оказываться помощь. «Я говорю в целом о примерно 140 млн долларов в качестве содействия в области безопасности Украине», — приводит RNS сообщение Купера.

Ранее президент Дональд Трамп отдал распоряжение о пересмотре программы военной помощи Украине. После этого Минобороны США сообщило о выделении Украине 250 млн долларов для организации сотрудничества и наращивания потенциала вооруженных сил страны. Всего, по данным Пентагона, военная помощь Украине начиная с 2014 года должна вырасти до 1,5 млрд долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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