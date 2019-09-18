СМИ: командный центр НАТО в Германии готовят к войне с Россией

Командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике в немецком Ульме «готовят к войне» с Россией, сообщило немецкое издание Junge Welt.
В статье говорится, что вооруженные силы ФРГ и союзники Германии по НАТО «энергично занимаются оптимизацией планов оперативного развёртывания войск против России». «В действительности же речь идёт о возможной войне с Российской Федерацией», — сказано в тексте.
Цель подготовки — возможность молниеносно развернуть боевые силы против России. Отмечается, что командный центр армии США в штате Вирджинии будет обеспечивать переброску войск через Атлантику, а немецким военным предстоит отвечать за перемещение сил НАТО в Европе. Отмечается, что в полную боевую готовность центр должен прийти к началу 2021 года.
Также вскоре из Техаса в Польшу будет переброшено 3,5 тысячи солдат и более двух тысяч единиц военной техники. Они заменят примерно равные подразделения, которые в течение девяти месяцев находились в Восточной и Южной Европе.
Газета Junge Welt («Юный мир») была основана в 1947 году в Советской зоне оккупации Германии. Сегодня целевой аудиторией издания являются в основном молодые читатели из левого спектра. Среди собственников газеты — члены социалистической Левой партии Германии.