На Украине назвали СНГ «клубом неудачников»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба нелестно высказался о Союзе независимых государств (СНГ). По его словам, Украине необходимо стремится в другой союз.
«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в „клуб удачников“. СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. Лично для меня СНГ — это закрытая история», — заявил он в интервью «Европейской правде». По его мнению, СНГ не мешает европейской интеграции Украины, так как этот клуб «ни на что не способен».
Европа пока не может дать Украине перспективу членства в Европейском союзе, считает Кулеба. Однако рано или поздно это произойдет. «Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство», — отметил он.
Международная организация СНГ призвана регулировать отношения сотрудничества странами бывшего СССР. В союз входит Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Украина и Узбекистан.