Белоруссия отказалась разместить у себя военную базу РФ

Белоруссия не видит «ни практического, ни политического, ни военного смысла» в размещении военно-воздушной базы России на своей территории. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел страны Владимир Макей.
«Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты», — заявил он в интервью РБК. По мнению Макея, появление на территории страны военных объектов вряд ли поспособствовало бы усилению безопасности в регионе.
Министр уточнил, что решение отказаться от размещения базы в Минске приняли самостоятельно, без давления стран Евросоюза. Сейчас, как утверждает Макей, вопрос о появлении военной базы РФ не стоит в повестке российско-белорусских отношений.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» решение Белоруссии отказаться от размещения российской авиационной базы на своей территории, напоминает «Национальная служба новостей».