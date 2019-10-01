30 сентября 2019

Белоруссия отказалась разместить у себя военную базу РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
В Минске не видят смысла в размещении российской авиационной базыФото: Анна Майорова © URA.RU

Белоруссия не видит «ни практического, ни политического, ни военного смысла» в размещении военно-воздушной базы России на своей территории. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел страны Владимир Макей.

«Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты», — заявил он в интервью РБК. По мнению Макея, появление на территории страны военных объектов вряд ли поспособствовало бы усилению безопасности в регионе.

Министр уточнил, что решение отказаться от размещения базы в Минске приняли самостоятельно, без давления стран Евросоюза. Сейчас, как утверждает Макей, вопрос о появлении военной базы РФ не стоит в повестке российско-белорусских отношений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» решение Белоруссии отказаться от размещения российской авиационной базы на своей территории, напоминает «Национальная служба новостей».

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