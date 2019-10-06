По мнению Евгения Ройзмана, Марк Захаров не должен был критиковать Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман крайне нелестно высказался о скончавшемся недавно режиссере Марке Захарове. По его мнению, деятель культуры незадолго до своей смерти «сам себя обнулил».

Такое мнение экс-градоначальник выразил в комментариях к посту на странице журналиста Олега Кашина в соцсети Facebook. Кашин выложил отрывок из интервью Марка Захарова, которое он дал в 2016 году. В беседе с журналистами режиссер тогда раскритиковал события времен Майдана на Украине. «Помните, в картине [„Убить Дракона“], когда наступает „свобода“, люди бросают в голову полицейского кирпич, он погибает в луже крови, а они радуются, обнимаются и прыгают. Это оказалось вещью злободневной. Относительно украинских событий, в частности», — отмечал деятель культуры в разговоре с журналистами «Комсомольской правды».

Это высказывание Захарова крайне не понравилось Ройзману. «Сам себя обнулил, причём, невынужденно, а на всякий случай», — прокомментировал бывший мэр столицы Урала интервью скончавшегося режиссера.

На звонок корреспондента «URA.RU» Евгений Ройзман не ответил.

Режиссер и бессменный худрук театра «Ленком» Марк Захаров скончался утром 28 сентября в больнице от остановки сердца. У режиссера было воспаление легких. Он умер на 86-м году жизни. Вскоре после смерти деятеля культуры о его смерти крайне негативно высказали работающие на Украине журналисты Аркадий Бабченко и Айдер Муждабаев.