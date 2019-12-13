13 декабря 2019

Студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа в Чебоксарах

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Семинар-совещание и заседание Государственного Совета в
Полиция задержала студентку после нападенияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на заведующую отделением учебного заведения. Об этом сообщили в МВД по Чувашской Республике.

«По имеющимся данным, девушка находится на учете в психдиспансере, инцидент мог быть вызван ее психическим состоянием», — сообщает РЕН ТВ. 17-летнюю студентку задержали после нападения. Мотивы ее поступка пока устанавливаются, ей назначена экспертиза.

Пострадавшую сотрудницу колледжа госпитализировали с ранами рук и лица. Ее жизни ничего не угрожает, женщине оказывается вся необходимая помощь.

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