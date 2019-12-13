Студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа в Чебоксарах

Полиция задержала студентку после нападения
Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на заведующую отделением учебного заведения. Об этом сообщили в МВД по Чувашской Республике.
«По имеющимся данным, девушка находится на учете в психдиспансере, инцидент мог быть вызван ее психическим состоянием», — сообщает РЕН ТВ. 17-летнюю студентку задержали после нападения. Мотивы ее поступка пока устанавливаются, ей назначена экспертиза.
Пострадавшую сотрудницу колледжа госпитализировали с ранами рук и лица. Ее жизни ничего не угрожает, женщине оказывается вся необходимая помощь.