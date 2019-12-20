МИД Украины ответил Путину на его фразу об исконных русских землях

Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев не потерпит посягательства на свою территорию. Так он отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о землях, которые достались Киеву в ходе создания Советского Союза.
Боднар сказал, что подобное заявление президента России он расценивает как угрозу целостности Украины. «Больше того, давайте обратимся к истории. Кто кому принадлежал?» — цитирует
Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также прокомментировал слова Путина. Он сказал, что большую часть Российской Федерации нельзя считать русскими землями.