МИД Украины ответил Путину на его фразу об исконных русских землях

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Клипарт depositphotos.com , поле, флаг украины, украинский патриот
Василий Боднар заявил, что изначально Москва подчинялась КиевуФото: depositphotos.com

Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев не потерпит посягательства на свою территорию. Так он отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о землях, которые достались Киеву в ходе создания Советского Союза.

Боднар сказал, что подобное заявление президента России он расценивает как угрозу целостности Украины. «Больше того, давайте обратимся к истории. Кто кому принадлежал?» — цитирует RNS замглаву МИДа Боднара. Он добавил, что когда-то Москва была подчинена Киеву, призвав говорить «о корнях, а не последствиях».

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также прокомментировал слова Путина. Он сказал, что большую часть Российской Федерации нельзя считать русскими землями.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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