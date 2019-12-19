Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
«Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года», — говорится в заявлении. Уточняется, что соответствующее решение было принято из-за того, что Минские соглашения были выполнены не в полной мере. Ограничения затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также сферу товаров двойного назначения.
Санкции в отношении России были введены в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. На минувшей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономикa «aдaптировaлaсь к внешним шокaм», передает «Национальная служба новостей». При этом, по словам главы государства, от введенных санкций сам Евросоюз потерял не только деньги, но и рабочие места и рынки.
Ранее законопроект, предполагающий введение новых антироссийских санкций, также одобрил комитет Сената США по иностранным делам. При этом ряд крупных американских компаний выступили против этого, опасаясь, что пакет новых санкций против России может нанести им ущерб, передает агентство Nation News.