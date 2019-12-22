Джигурда рассказал о своих отношениях с Волочковой

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова не встречаются Фото: Instagram, volochkova_art

Актер театра и кино, певец Никита Джигурда рассказал «URA.RU» о духовном романе с балериной Анастасией Волочковой. Таким образом шоумен опроверг слухи о сексуальной близости артистов.

«У меня с богиней Волочковой роман наших душ. Я люблю Настю, как духовную дочку — смелую и пережившую столько фейков, лжи и клеветы. Мало, кто столько в российском шоу-бизнесе пережил», — заявил Джигурда. По его словам, сексуальные ассоциации при виде их совместных фото возникают только у журналистов «желтой прессы».

«Настя периодически общается с Мариной (Марина Анисина, супруга Джигурды — прим. ред.), поэтому это все для желтой прессы. Их цель —постебаться или пошутить. Тем не менее, я свободный человек, который тискает женщин и богинь по разрешению Марины Анисиной. Я не перехожу ту грань, когда начинаются половые отношения — мне это не нужно, потому что есть более глубокие способы обмена энергией — тантрический секс, как я его называю, секс душ, — это по мне. Половые отношения на сегодняшний день у меня только с Мариной Анисиной», — заключил артист.

Ранее Волочкову заподозрили в романе с Джигурдой. Поводом для таких слухов стало то, что балерина опубликовала в своем Instagram снимок, где ее обнимает актер Никита Джигурда. К фото Волочкова приложила неоднозначную подпись, по которой поклонники предположили, что артисты начали встречаться.