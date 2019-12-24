В СПЧ рассказали свою версию конфликта между Винокуровой и Фадеевым из-за вопроса президенту

Екатерина Винокурова заявила, что скандал с руководством произошел из-за вопроса Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конфликт в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой совета Валерием Фадеевым начался с подачи самой Винокуровой. Об этом «URA.RU» рассказали присутствовавшие на заседании члены СПЧ: доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики (ВШЭ) Анита Соболева и президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация Труда России» Борис Кравченко.

Ранее Винокурова, также состоящая в СПЧ, написала у себя в telegram-канале, что Фадеев отчитал ее за вопрос президенту РФ Владимиру Путину о помощи пострадавшим в Беслане. По словам журналистки, ее могут исключить из Совета.

По словам Соболевой, Винокурова опоздала на заседание. «Пришла и, как эмоциональный человек, начала требовать слово, несмотря на то, что мы обсуждали в тот момент другое. Фадеев спокойно попросил ее не прерывать выступление другого оратора. После этого она выбежала из комнаты, а через какое-то время вернулась и начала говорить, что к ней еще нигде так по-хамски не относились. Мы все удивились, потому что это было просто на пустом месте», — объяснила «URA.RU» Соболева и подчеркнула, что единственное столкновение с Фадеевым у Винокуровой было из-за ее попытки выступить вне очереди.

Кравченко также подтвердил «URA.RU», что никакого конфликта из-за вопроса президенту не было. «Шло заседание президиума, Винокурова пыталась высказаться вне очереди, а Фадеев ее достаточно строго осадил. Больше ничего не было. Ее вчерашнее интервью меня по-человечески возмутило, поскольку человек с таким статусом не может спекулировать такими вещами с такой легкостью», — сказал собеседник информагентства.