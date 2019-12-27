Богатейшему бизнесмену России разрешили построить аэропорт в Арктике

Главгосэкспертиза России разрешила дочернему предприятию «НОВАТЭКа» (председатель правления Леонид Михельсон — №1 в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes) «Арктик СПГ — 2» строительство аэропорта на нефтегазоконденсатном месторождении «Утреннее» в ЯНАО. Об этом сообщается на сайте федерального ведомства.
«По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», — говорится в сообщении.
Аэропорт, созвучный с названием месторождения, расположится на Гыданском полуострове. Сегодня оно оценивается как ресурсная база проекта «Арктик СПГ — 2», предусматривающая строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн тонн в год.
Строительство аэропорта реализуют в два этапа: первый — создание аэродромной инфраструктуры (взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и мест стоянок для самолетов). Второй — строительство гостиницы для вахтовиков, а также хозяйственных и служебно-технических зданий.
Ранее «URA.RU» сообщало, что завод по сжижению газа «Арктик-СПГ-2» объявил тендер на строительство аэропорта «Утренний» в Ямало-Ненецком автономном округе. В техзадании было прописано, что подрядчик должен будет начать работы в июле 2019 года и завершить строительство до ноября 2020 года.