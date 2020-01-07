06 января 2020

Сябитова из «Давай поженимся!» раскрыла, как правильно гадать на суженого в Рождество

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар. Нижневартовск, кофе, кафе
Роза Сябитова советует гадать на кофейных рисункахФото: Александр Елизаров © URA.RU

Ведущая программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» Роза Сябитова поделилась способом гадания на суженого в ночь на Рождество. Телеведущая рассказала о своем любимом виде гадания — на кофе.

«Знаю, что гадать грех. Но говорят, что в рождественскую ночь самые верные гадания», — написала Сябитова в своем профиле в Instagram.

Кофе для гадания первая сваха страны советует пить без сахара и не торопясь. Затем следует взять чашку с остатками напитка в левую руку и по часовой стрелке сделать пару круговых движений. После этого нужно поставить чашку на блюдце боком. В таком положении она должна простоять примерно минуту, затем ее нужно перевернуть левой рукой — и попробовать прочитать кофейный рисунок, который и расскажет правду о суженом.

Ранее Сябитова дала несколько советов незамужним девушкам, как найти будущего супруга в новогоднюю ночь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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