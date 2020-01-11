10 января 2020

Ходорковский, почитав «URA.RU», нашел точки соприкосновения с Кадыровым. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
Михаил Ходорковский поддержал позицию чеченского лидераФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский заявил, что поддерживает главу Чечни Рамзана Кадырова в его ненависти к советскому лидеру Иосифу Сталину. По его словам, это едва ли не единственный вопрос, в котором он полностью солидарен с Кадыровым.

«Рамзан Кадыров проклял Сталина. Задумался: редко найдешь историческую фигуру, которую одинаково ненавидят даже такие политические оппоненты, как мы с Кадыровым», — написал в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter проживающий в Великобритании опальный олигарх.

Таким образом Ходорковский отреагировал на новость «URA.RU» о громком заявлении Кадырова, который публично проклял Сталина за репрессии по отношению к чеченскому народу. По мнению главы Чечни, на Кавказе всегда будут с ненавистью относиться к Сталину и его деятельности на посту руководителя Советского Союза.

Ранее «URA.RU» подробно сообщало о том, что любовь россиян к лидеру СССР Иосифу Сталину в 2019 году достигла исторического максимума. Более половины граждан признались, что относятся к вождю с восхищением, уважением и симпатией. Сейчас роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Это рекордный показатель за все годы подобных социологических исследований. Отрицательно об итогах правления Сталина высказались лишь 19% опрошенных. По данным аналитиков, любовь россиян к Сталину растет уже несколько лет подряд.

Фото: скриншот аккаунта М. Ходорковского в Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
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