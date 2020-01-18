Польша заявила права на культурные ценности, хранящиеся в России

Польша обвинила СССР в пропаже произведений искусства Фото: МИД Польши, Twitter

В Польше заявили, что культура страны понесла большие потери из-за СССР. МИД страны составил список объектов искусства, которые были вывезены из Польши в прошлом веке и до сих пор находятся в России. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter.

«Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России», — цитирует ТАСС сообщение польского МИДа. Поляки также утверждают, что нередко НКВД и Красная Армия уничтожали и конфисковывали то, что не успели украсть или сжечь немцы.

К твиту прикреплена инфографика под названием «Потери культурных ценностей в результате деятельности СССР». В ней значатся такие произведения, как работа Антуана Пэна «Девочка с голубем», «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля-старшего, «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха-старшего, «Птичий двор» Даниэля Шульца.

Ранее сообщалось, что Польша не станет официально отмечать 75-летие освобождение Варшавы от фашистских оккупантов. В МИД страны тогда заявили, что проявляют уважение к солдатам Красной Армии, пролившим кровь в борьбе с нацизмом, однако подчеркнули, что режим Сталина не принес Польше свободу. Посол РФ в Польше, в свою очередь, заявил, что Варшава пытается «подгонять» историю под актуальные политические реалии, пишет « Федеральное агентство новостей ».