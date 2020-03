Программа Ивана Урганта с участием танцора выйдет 20 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Танцор Дмитрий Красилов (Пухляш), который снялся в клипе группы Little Big для «Евровидения-2020», придет на шоу Ивана Урганта на «Первом канале». Об этом артист сообщил в Instagram.

«Ребятишки, это треш! Смотрите и все узнаете!» — подписал он фото с журналистом, анонсировав выпуск передачи.

Премьера песни «Uno» группы Little Big для «Евровидения» состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» 12 марта. Из-за того, что правилами конкурса ограничивается число артистов на сцене до шести человек, а Little Big решила поехать в расширенном составе (Юрий Музыченко из группы The Hatters и Флорида из группировки «Ленинград»), россияне переживали, что коллектив не возьмет Пухляша с собой. Позже музыканты заявили, что Красилов поедет на «Евровидение-2020», однако 18 марта конкурс отменили, напоминает ОТР.