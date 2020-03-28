У россиян, заказывающих еду при коронавирусе, возникла проблема

Из-за карантина многие россияне начинают отказываться от походов в магазин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сервисы доставки, которые привозят продукты на дом из российских магазинов перегружены заказами на фоне карантина из-за коронавируса. В некоторых службах время доставки может растягиваться до недели, а чтобы забронировать корзину с продуктами, необходимо выбрать специальное время. Об этом URA.RU рассказали в сервисе Сбермаркет (доставляет продукты Metro, «Лента», «ВкусВилл», «Ашан»), а также в службе доставки торговой сети «Пятерочка».

«У нас уже сложная ситуация, очень много заказов. Мы работаем, но если сейчас сделать заказ, особенно в больших городах — Москва, Питер, Екатеринбург, на неделю до 3 апреля уже все расписано», — сообщили корреспонденту агентства на горячей линии «Сбермаркета». По телефону также рассказали, что заказать продукты на 4 апреля в любое время сегодня не получится, для этого нужно зайти на сайт сервиса после полуночи. В сервисе доставки заверили, что иногда курьеры могут освободиться — если клиенты отказываются или переносят свои заказы.

В сервисе «Пятерочка-доставка» URA.RU подтвердили информацию об огромном количестве заявок. «Заказов очень много поступает. Вообще, среднее время доставки 67 минут, но сейчас магазины загружены, поэтому происходят задержки. На какой период — сказать не можем, для этого необходимо оформить заказ. На неделю заказы мы не задерживаем, вообще доставляем в течение дня — на часа два-три», — заявили по телефону горячей линии.

Ранее россиянам дали советы, как посещать магазины во время карантина по коронавирусу. Покупателям рекомендуют соблюдать дистанцию в очередях, не приобретать продукты без упаковок и стараться выбирать нелюдные магазины, пишет телеканал 360.