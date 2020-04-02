Матвиенко: россияне стали чаще покупать водку, чтобы дезинфицироваться из-за коронавируса

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Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка, алкоголь
Водку в России стали использовать по-новомуФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России стали чаще покупать водку для дезинфекции от коронавируса. Статистику, предоставленную ассоциацией производителей алкоголя, озвучила в ходе заседания Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко.

«Выросли объемы продаж водки, но не из-за того, что на нерабочей неделе россияне стал больше пить. Из-за нехватки дезинфицирующих средств народ водкой дезинфицируется, но снаружи я имею ввиду, не внутрь», — цитирует Матвиенко RNS.

Ранее о том, что вынужденный недельный карантин для жителей России обернется стрессом, заявляли психиатры. Врачи не исключали, что из-за депрессии люди станут чаще выпивать.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. По последним данным, в России зафиксировано 3 547 случая заражения, 31 человек умер, 243 пациента выздоровели. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники переведены на дистанционное обучение. Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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