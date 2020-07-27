Алексей Текслер, Дмитрий Махонин и Евгений Куйвашев встретились в Екатеринбурге на финале Кубка России по футболу Фото: telegram-канал «Компрос»

Главы Пермского края, Челябинской и Свердловской областей Дмитрий Махонин, Алексей Текслер и Евгений Куйвашев неофициально встретились в Екатеринбурге. Все трое присутствовали в качестве зрителей на финальном матче Кубка России по футболу, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Фото с губернаторами публикует telegram-канал «Компрос».

Матч, победу в котором с минимальным счетом одержали питерцы, состоялся в минувшую субботу, 25 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена». В пресс-службе губернатора Челябинской области агентству подтвердили, что Текслер посетил финал Кубка России по футболу. Известно, что Текслер давно любит футбол, его сын занимается этим видом спорта, он играет на позиции вратаря. Семья Текслеров болеет за «Спартак». Однако не преминул возможностью съездить на большой футбол в соседний город.

Присутствие на футбольном мачте главы Свердловской области Евгения Куйвашева подтвердили URA.RU и в его пресс-службе. На площадке «Екатеринбург Арены» было подписано шесть соглашений между минспорта РФ, Российским футбольным союзом и регионами, указано на сайте свердловского губернатора. Федеральной поддержкой заручились Пермский край, Свердловская, Курганская, Омская, Тюменская и Ульяновская области. Предполагается, что в Перми будет воссоздан ликвидированный два года назад ФК «Амкар» — пока на базе молодежной академии.

Также на сайте руководства региона указано, что Куйвашев и Махонин 25 июля провели рабочую встречу, в ходе которой «обсудили перспективные направления сотрудничества двух регионов». В ходе встречи врио губернатора Пермского края Махонин также отметили, что в ближайшее время регионы могут подписать соглашение о сотрудничестве и приступить к его реализации.

В пресс-службе главы Пермского края не ответили на звонок корреспондента URA.RU, туда был направлен запрос. На момент опубликования новости ответ не получен.