11 августа 2020

Из ВШЭ уволили профессора, критиковавшего поправки в Конституцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийский гражданский форум-2016. Москва, портрет, лукьянова елена
Лукьянову уволили, хотя два года подряд она признавалась лучшим преподавателем факультета права ВШЭ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Высшей школе экономики (ВШЭ) уволили профессора Елену Лукьянову, которая в эфире радио «Эхо Москвы» раскритиковала поправки к Конституции РФ. Об этом она сообщила в своем аккаунте на Facebook.

«В Москве меня собираются увольнять из Вышки», — рассказала Лукьянова в Facebook. По данным «Открытых медиа», она уже получила уведомление о расторжении контракта с 1 сентября.

Пиар-директор ВШЭ Андрей Лавров заявил изданию, что увольнение не связано с политическими взглядами преподавателя. По его словам, критерием отбора преподавателей является их профессионализм и отзывы студентов. Официальная причина увольнения Лукьяновой — «реорганизация факультета».

Ранее вуз покинули и другие оппозиционно настроенные преподаватели, пишет РБК. Свою должность оставили редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов и зампред университетской ячейки профсоюза «Университетская солидарность» Илья Гурьянов.

В ВШЭ Лукьянова работала с 2013 года. Два последних года она признавалась лучшим преподавателем факультета права.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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