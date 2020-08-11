Из ВШЭ уволили профессора, критиковавшего поправки в Конституцию

В Высшей школе экономики (ВШЭ) уволили профессора Елену Лукьянову, которая в эфире радио «Эхо Москвы» раскритиковала поправки к Конституции РФ. Об этом она сообщила в своем аккаунте на Facebook.
«В Москве меня собираются увольнять из Вышки», — рассказала Лукьянова в Facebook. По данным «Открытых медиа», она уже получила уведомление о расторжении контракта с 1 сентября.
Пиар-директор ВШЭ Андрей Лавров заявил изданию, что увольнение не связано с политическими взглядами преподавателя. По его словам, критерием отбора преподавателей является их профессионализм и отзывы студентов. Официальная причина увольнения Лукьяновой — «реорганизация факультета».
Ранее вуз покинули и другие оппозиционно настроенные преподаватели, пишет РБК. Свою должность оставили редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов и зампред университетской ячейки профсоюза «Университетская солидарность» Илья Гурьянов.
В ВШЭ Лукьянова работала с 2013 года. Два последних года она признавалась лучшим преподавателем факультета права.
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