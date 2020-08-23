23 августа 2020

Депутат Рады назвал трех главных врагов Украины

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Власть Украины должна остановить скатывание страны в пропасть, считает Виктор Медведчук Фото: Официальный сайт президента Украины
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Война на Украине

Главными врагами Украины являются деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация. С такими заявлением выступил депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

«Вы стали властью, причем, получили всю ее полноту. И обязаны использовать ее для борьбы с тремя главными врагами Украины: деградацией, деиндустриализацией и деинтеллектуализацией», — приводит обращение Медведчука к членам партии «Слуга народа» РИА «Новости».

Последние годы Украиной руководят команды ликвидаторов, считает Медведчук. Он призвал остановить скатывание страны в пропасть.

Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук поехал отдыхать в Крым. Он проводил там отпуск вместе с семьей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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