Депутат Рады назвал трех главных врагов Украины

Главными врагами Украины являются деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация. С такими заявлением выступил депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
«Вы стали властью, причем, получили всю ее полноту. И обязаны использовать ее для борьбы с тремя главными врагами Украины: деградацией, деиндустриализацией и деинтеллектуализацией», — приводит обращение Медведчука к членам партии «Слуга народа» РИА «Новости».
Последние годы Украиной руководят команды ликвидаторов, считает Медведчук. Он призвал остановить скатывание страны в пропасть.
Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук поехал отдыхать в Крым. Он проводил там отпуск вместе с семьей.
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