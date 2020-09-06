Вирусолог назвал условие для возвращения дистанта в школах России

Чтобы дистант вернулся, ситуация с коронавирусом должна стабильно ухудшаться Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если количество заболевших в РФ начнет стабильно расти минимум на 10% в сутки, власти будут вынуждены принимать меры и возможно вернут школьников на дистанционное обучение. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

«Сейчас в России идет постепенное снижение числа заболевших — каждый день около пяти тысяч новых случаев. Если будет устойчивый рост, например пять с половиной тысяч, могут начать принимать меры типа дистанта [в школах]. Но это должно быть не колебание цифр туда-сюда, а именно несомненный рост», — рассказал URA.RU Аграновский.

Решение о введении в школах дистанционного обучения, вероятно будут принимать региональные, а не федеральные власти, отметил вирусолог. «В разных местах обстановка с COVID отличается — одно дело большие мегаполисы, где рост может быть заметнее, другое — регионы. Поэтому было бы разумно доверить это местным властям, несмотря на то, что иногда они принимают странные решения. Но это может быть и федеральное решение, в зависимости от ситуации», — заключил Аграновский.

Возможность введения дистанта ранее не исключила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. До этого президент России Владимир Путин отметил, что дистант имеет некоторые преимущества, однако замены им традиционного образования в России не планируется.

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